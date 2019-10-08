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НБУ объяснил котировку гривны

НБУ объяснил котировку гривны
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Твиттер

Новости Бизнеса:В НБУ дали объяснения о колебаниях гривны на рынке и формировании курса.

Курсовые колебания на валютном рынке являются нормальным явлением в условиях режима гибкого курсообразования.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины со ссылкой на слова руководителя проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари. По его словам, курс гривни формируется под действием рыночных факторов и в зависимости от баланса спроса на валюту и ее предложения. "Национальный банк не устанавливает курс гриивн, его формирует рынок. Национальный банк только рассчитывает официальный курс гривни на основе всех сделок, совершенных на межбанковском валютном рынке на протяжении торгового дня", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в НБУ, в течение последних месяцев укрепление гривни было связано с двумя новыми фундаментальными факторами - устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. "Никто не может с уверенностью сказать, каким будет курс гривни завтра. Предложение и спрос на валюту каждый день разные. Различными могут быть также настроения покупателей и продавцов валюты", - говорится в сообщении.

НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86

В НБУ считают, что прогнозирование курса "на завтра" не имеет смысла, но в долгосрочной перспективе динамика курса определяется общим состоянием дел в экономике. Также в Нацбанке сообщили, что курс, который закладывается в государственный бюджет, не является ориентиром для регулятора и представляет собой расчетный показатель, необходимый для расчета доходов и расходов государственного бюджета, в то время как реальный курс может отклоняться как в одну, так и в другую сторону.

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке к доллару США в понедельник к закрытию торгов установились на уровне 24,72/24,76 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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НБУ, Гривна, Доллар, Валюта, Курс, Эмала Бахтари.
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