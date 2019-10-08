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НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86

НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
08:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Украинская гривна заметно ослабла после недавнего роста на фоне других валют.

На 8 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,86 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 октября установлены на таком уровне:

  • 24.867568 грн за доллар; 

  • 27.336918 грн за евро; 

  • 0.383610 грн за российский рубль; 

  • 30.662237 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 октября курс всех указанных валют вырос.

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Напомним, по прогнозам Нацбанка, начало следующей недели будет отмечаться продолжением падения доллара и евро, что в дальнейшем повлияет на замедление инфляции гривны.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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