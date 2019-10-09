Верланов рассказал, кто попадет в "зону особого внимания" налоговой

Новости Бизнеса:Коллеги из Балтии поделились опытом, как эти процессы происходят в их странах.

Нечестные субъекты хозяйствования, чья деятельность наносит ущерб бюджету, должны попасть в зону особого внимания налоговой службы. Об этом в Facebook сообщил председатель ГНС Сергей Верланов по итогам рабочей встречи с главой налоговой инспекции при министерстве финансов Литвы Эдитой Янусиене и председателем службы государственных доходов Латвии Евой Яунземе.

“Затронули вопрос проверок. Рассказал о том, что Новая Налоговая нацелена на уменьшение количества проверок среди честных предпринимателей. Коллеги поддержали тезис, что каждый добросовестный плательщик налогов должен получить все условия для своей деятельности и не испытывать никаких препятствий со стороны контролирующих органов. Но нечестные субъекты хозяйствования, деятельность которых наносит вред и бюджету, должны попасть в зону особого внимания”, - написал Верланов.

Руководитель налоговой добавил, что полезный опыт и совет – это важный капитал, “чтобы не набивать шишки там, где этого можно избежать”. И пообещал, что ДПС станет удобным и качественным сервисом для каждого налогоплательщика.