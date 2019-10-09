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Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Перед Украиной открываются по три возможности обсудить с европейскими партнерами все чувствительные вопросы относительно обновления Соглашения.

В ЕС конструктивно относятся к предложениям Украины по обновлению Соглашения об ассоциации, поэтому модальности и параметры такой работы могут быть конкретизированы еще до конца года. Об этом в Брюсселе по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Главный вопрос, который поднимался во время переговоров – это каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр. Нам очень интересно понять позицию Евросоюза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня – это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью», - сказал Качка.

Он отметил, что перед Украиной открываются по крайней мере три возможности обсудить с европейскими партнерами все чувствительные вопросы относительно обновления Соглашения и сформировать повестку дня двусторонних отношений на следующие несколько лет.

Первую такую возможность Украина получит в рамках Комитета ассоциации, который состоится в начале ноября, вторую – в середине ноября в ходе заседания Комитета ассоциации в торговом составе, и наконец в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.

Качка напомнил, что стороны сделали первые шаги в этом направлении в прошлом году. Это, в частности, касается одобрения приложения к Соглашению по энергетике, которое было необходимо для дальнейшего динамичного развития отношений между Украиной и ЕС в газовой сфере и электроэнергии. Второй пример – договоренность между сторонами относительно экспорта мяса птицы.

«Обе стороны понимают, что Соглашение, заключенное десять лет назад, требует тщательного анализа, чтобы приспособить его к новым обстоятельствам. Обе стороны заинтересованы в увеличении объемов торговли... Дальнейший толчок для взаимной торговли для обеих сторон зависит от того, сможем ли мы интегрировать таможню, снять ограничения на автомобильный транспорт, сможем ли, наконец, заключить соглашение АКА (относительно признания эквивалентности технического регулирования). Мы этого потолка в наших отношениях уже достигли, и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений», - отметил торговый представитель Украины.

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Тарас Качка подчеркнул, что Украина и Еврокомиссия готовы к разговору, каким образом ускорить работу по обновлению Соглашения, провести ее качественно и с учетом интересов обеих сторон.

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Украина, ЕС, Обновление, Соглашения об ассоциации, Тарас Качка.
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