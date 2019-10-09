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Среда, 09.10.2019
Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября
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Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября

Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября
10:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Правительство очертило свои планы на сегодняшнее заседание, результаты которого будут обнародованы в течение дня.

На специальном заседании правительства в среду планируется изменить перечень инвестиционных программ регионального развития, которые могут быть реализованы за счет Государственного фонда регионального развития в текущем году. Об этом сообщается в повестке дня работы Кабмина.

Кроме этого, министры Кабинета министров Украины рассмотрят варианты одобрения письма в Европейский инвестиционный банк, которым планируется получить займ для малого и среднего бизнеса в национальной валюте. Также правительство может утвердить новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле.

Среди других экономических тем, в повестке дня будут обсуждены вопросы условий импорта пищевых продуктов и кормов, механизмов выделения средств на оборудования для центров предоставления административных услуг, которые занимаются выдачей и обработкой паспортных документов, водительских прав и регистрации авто.

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В правительстве сегодня рассмотрят различные кадровые вопросы и возможность создания территориального органа Нацполиции.

Итоги заседания, которое начнется в 11:00, будут подведены в 13.30 в рамках специального брифинга.

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Все по теме:

Правительство, Экономика, Кабмин, ЕБРР.
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