Какие вопросы сегодня обсудит Кабмин: повестка дня 9 октября

Новости Бизнеса:Правительство очертило свои планы на сегодняшнее заседание, результаты которого будут обнародованы в течение дня.

На специальном заседании правительства в среду планируется изменить перечень инвестиционных программ регионального развития, которые могут быть реализованы за счет Государственного фонда регионального развития в текущем году. Об этом сообщается в повестке дня работы Кабмина.

Кроме этого, министры Кабинета министров Украины рассмотрят варианты одобрения письма в Европейский инвестиционный банк, которым планируется получить займ для малого и среднего бизнеса в национальной валюте. Также правительство может утвердить новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле.

Среди других экономических тем, в повестке дня будут обсуждены вопросы условий импорта пищевых продуктов и кормов, механизмов выделения средств на оборудования для центров предоставления административных услуг, которые занимаются выдачей и обработкой паспортных документов, водительских прав и регистрации авто.

В правительстве сегодня рассмотрят различные кадровые вопросы и возможность создания территориального органа Нацполиции.

Итоги заседания, которое начнется в 11:00, будут подведены в 13.30 в рамках специального брифинга.