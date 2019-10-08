Скачать
Вторник, 08.10.2019
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Танос рекомендует: Джош Бролин агитирует за просмотр "Джокера" (Фото, Видео)
Танос рекомендует: Джош Бролин агитирует за просмотр "Джокера" (Фото, Видео)

ЕС готовит помощь украинскому бизнесу на €120 млн

ЕС готовит помощь украинскому бизнесу на €120 млн
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Малому и среднему бизнесу Украины в ЕС готовят новую программу финансирования.

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывает новую программу финансирования малого и среднего бизнеса в Украине в объеме 120 млн евро.

Как говорится в сообщении ЕБРР, средства в объеме до 70 млн евро в местной валюте будут доступны через банки-партнеры: "Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк" и "ОТП Банк".

Кроме того, программа получит финансовый грант Евросоюза в рамках программы EU4Business.

ЕБРР "держит руку на пульсе" по ситуации с Гонтаревой и ПриватБанком

Ранее сообщалось, ЕБРР рассматривает возможность оказания помощи украинским банкам с кредитованием фермеров после запуска в Украине рынка земли.

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году превысили $1 млрд. 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что Банк в ближайшие годы нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, ЕБРР, Малый бизнес, Средний бизнес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
03 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
04 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
В ООН &quot;серьезно обеспокоены&quot; ситуацией в Сирии
В ООН "серьезно обеспокоены" ситуацией в Сирии
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь