ЕС готовит помощь украинскому бизнесу на €120 млн

Новости Бизнеса:Малому и среднему бизнесу Украины в ЕС готовят новую программу финансирования.

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывает новую программу финансирования малого и среднего бизнеса в Украине в объеме 120 млн евро.

Как говорится в сообщении ЕБРР, средства в объеме до 70 млн евро в местной валюте будут доступны через банки-партнеры: "Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк" и "ОТП Банк".

Кроме того, программа получит финансовый грант Евросоюза в рамках программы EU4Business.

Ранее сообщалось, ЕБРР рассматривает возможность оказания помощи украинским банкам с кредитованием фермеров после запуска в Украине рынка земли.

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году превысили $1 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что Банк в ближайшие годы нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год.