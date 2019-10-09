Конкурентоспособность Украины снизилась - рейтинг Global Competitiveness

Новости Бизнеса:Украина опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, заняв 85 место.

Украина опустилась на две позиции в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Согласно отчету The Global Competitiveness Report 2019, опубликованному на сайте Всемирного экономического форума, Украина заняла 85-е место среди 141 страны, тогда как в прошлом году она занимала 83-е место.

В частности, ухудшились показатели макроэкономической стабильности – с 131-го места Украина опустилась на 133-е, показатели финансовой системы - с 117-го места на 136-е, здравоохранения - с 94-го места на 101-е.

В то же время Украине удалось подняться в рейтинге динамики бизнеса - с 86-го места на 85-е, по рынку труда - с 66-го места на 59-е, по товарному рынку - с 73-го места на 57-е.

Лидерами по индексу глобальной конкурентоспособности стали Сингапур, США и Гонконг. Последнее место в рейтинге заняли Йемен и Чад.

Как сообщалось, ведущие эксперты государственных и негосударственных институтов прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 3,2%, тогда как ранее этот прогноз составлял 3%.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет.