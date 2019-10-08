Инфляция, курс гривны и ВВП: чего ожидать от экономики Украины в 2020 году

Новости Бизнеса:Эксперты дали прогноз относительно роста украинской экономики в следующем году.

Ведущие эксперты государственных и негосударственных институций прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 3,2%, тогда как ранее этот прогноз составлял 3%.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, такой вывод был озвучен во время очередной дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогноза, которая проводилась в министерстве.

"Учитывая прогнозные оценки экспертов, консенсусная оценка составляет: рост ВВП ожидается на 2019 год на уровне 3,2% (по сравнению с предыдущей оценкой 2,7% по состоянию на апрель 2019 года) и прогнозируется на 2020 год на уровне 3,2% (3% предварительная оценка соответственно)", - сказано в сообщении.

Что касается прогноза по инфляции, то она составит, соответственно, 7,2% и 6,3%, а по обменному курсу гривни к доллару – 26,3 и 27,3 грн/долл. в среднесрочном расчете.

Как сообщалось, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.