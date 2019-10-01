Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев

Новости Бизнеса:Новое правительство Украины будет заботиться о человеческом капитале для развития экономики.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук убежден, что в следующие 5 лет рост экономики Украины будет обусловлен успешностью человеческого капитала.

По словам Гончарука на одном из телеканалов, правительство будет добиваться роста и развития экономики путем работой над успешностью каждого отдельно взятого украинца. Гончарук напомнил о принятой правительством Программы деятельности, в которой развитие человеческого капитала стоит на первом месте, что, по мнению премьера, является самым важным в Украине.

Прежде всего в правительстве намерены предоставить гражданам доступ к качественному образованию, обеспечить условиями в системе здравоохранения, а также различными средствами мотивировать людей к развитию своей личности. Именно эти принципы, подчеркнул Гончарук, в приоритете у нового правительства.

По его словам, в Украине более 10 млн граждан находятся за гранью бедности, что является следствием грабежа «истощенной страны» за время независимости.

Ранее сообщалось, Кабинет Министров Украины опубликовал Программу действий Правительства.