Украинцам откроют двери в еще 14 стран мира: планы правительства

Новости Украины:В следующие 5 лет правительство будет работать над отменой виз в 14 стран мира.

Правительство Украины в новой Программе деятельности планирует «открыть мир для украинцев» путем установления безвизового режима еще с 14 странами. Эти задачи перед Министерством дел Украины были поставлены в рамках Программе деятельности Кабинета министров, опубликованной на ресурсе Верховной Рады.

В программе отмечается, что с расширением списка стран, которые можно посетить без оформления визы, увеличивается уважение к гражданину Украины вместе с обеспечением его прав. В ближайшие пять лет владельцы украинского паспорта смогут посетить 14 государств: Ямайка, Монголия, Соломоновые острова, Гренадин, Сен-Винсент, Науру, Палау, Сальвадор, Самоа, Гватемала, Перу, Гренада, Коста-Рика, Маврикия.

Помимо расширения списка, планируется увеличить дозволенные сроки на пребывание в Аргентине, упростить посещение Мексики, а также завершить текущие переговоры с Южной Кореей, Японией, Австралией, Великобританией и др.

Гражданам большинства стран мира также планируется усилить визовую либерализацию.

Ранее сообщалось, в Программе деятельности опубликованы планы по созданию региональных офисов евроинтеграции.