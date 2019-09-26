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"Продолжаем открывать двери": Украина договорилась о безвизе с еще одной латиноамериканской страной

"Продолжаем открывать двери": Украина договорилась о безвизе с еще одной латиноамериканской страной
06:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинцы теперь смогут посещать Эквадор без виз благодаря подписанию соглашения со своими коллегами из дипломатической среды соответствующей страны.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Подписано! Эквадор — двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", — говорится в сообщении.

Украина имеет план "Б" на случай, если Минские договоренности не сработают

Таким образом граждане обеих стран смогут находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, накануне Пристайко подписал соглашение о безвизе с Колумбией.

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МИД, Эквадор, Вадим Пристайко, Безвиз.
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