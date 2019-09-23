Украина имеет план "Б" на случай, если Минские договоренности не сработают

Новости Украины:По словам главы МИД Украины, Киев рассматривает возможность привлечь миротворцев ООН для поддержания мира на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, заявил, что Киев имеет запасной план по Донбассу в случаи если Минские договоренности не сработают. По его словам украинское правительство будет работать над привлечением миротворческой миссии ООН.

Однако, это произойдет только в том случае если все другие варианты себе исчерпают. Пристайко отметил, что миротворцы ООН не смогут установить мир на Донбассе, однако они смогут его поддержать если тот наступит.

По словам Пристайко, миротворцы это следующий этап, если Минские договоренности не сработают. Он также подчеркнул, что Минские договоренности не предусматривают поддержание мира.

По словам Пристайко, сейчас появился некий прогресс в реализации минских договоренностей.

"Вы видите, некий результат все же есть. Обмен пленными состоялся. Правда не в формате "все на все", однако мы над этим работаем"- сказал Пристайко.