Порошенко призывает не пересматривать "Минск", по которому есть "дорожная карта"

Новости Украины:Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает выполнять утвержденные пункты Минских соглашений.

"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений имеет четко согласованные этапы выполнения, в том числе и с вопросом проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству, подчеркнул пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, по которым стоят подписи Порошенко и (президента РФ Владимира – ред. Путина, (канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель и президента Французской республики тогда (Франсуа – ред.) Олланда", - подчеркнул он в программе "Рандеву" на "5 канале".

"У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовыми документами, где есть выполнение тех обязательств, которые даны", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что была согласована "дорожная карта" имплементации Минских соглашений.

"Это означает, что и когда должно делаться", - пояснил он добавив, что "карта" обсуждалась в "Нормандской формате" - и на самом высоком уровне, и на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

"И первое - должен быть выполнен компонент безопасности, который дает возможность вообще говорить о проведении, гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведения свободных выборов", - особо подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что сейчас пытаются говорить, что нам надо срочно, весной, провести местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях, не говоря при этом о компоненте безопасности, который бы гарантировал волеизъявление граждан, гарантировал бы возможность проведения кампании.

"Потому что в Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул: "Попытки сейчас говорить, что это будет сделано при открытом, как сейчас, или тайном присутствии российских оккупационных войск, когда незаконные вооруженные формирования, как четко записано в Минских договоренностях, не будут разоружены, а будут препятствовать свободному волеизъявлению и проведению кампании, эти выборы не могут по определению быть признаны свободными. А это значит, что никакого политического процесса, до решения компоненты безопасности, не будет".

"Итак, еще раз - вывод войск, разоружение незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия неконтролируемого (украинской стороной – ред.) участка российско-украинской границы, присутствие украинских политических сил и украинского законодательства и украинских организаторов", - отметил он.

По словам Порошенко, чрезвычайно важным является обеспечение участия в голосовании временно перемещенных лиц.

"Говорят, что 1,5млн украинских граждан, постоянно проживающих в Донецке и которые вынуждены были уехать, и сейчас Россия препятствует их участию. Поэтому я требую высокого уровня компетентности при разговорах об участии или неучастии", - сказал он.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко напомнил, что за время его президентства удалось вернуть более трех тысяч пленных.