Порошенко призывает не пересматривать "Минск", по которому есть "дорожная карта"

"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений имеет четко согласованные этапы выполнения, в том числе и с вопросом проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству, подчеркнул пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, по которым стоят подписи Порошенко и (президента РФ Владимира – ред. Путина, (канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель и президента Французской республики тогда (Франсуа – ред.) Олланда", - подчеркнул он в программе "Рандеву" на "5 канале".
"У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовыми документами, где есть выполнение тех обязательств, которые даны", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что была согласована "дорожная карта" имплементации Минских соглашений.
"Это означает, что и когда должно делаться", - пояснил он добавив, что "карта" обсуждалась в "Нормандской формате" - и на самом высоком уровне, и на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.
"И первое - должен быть выполнен компонент безопасности, который дает возможность вообще говорить о проведении, гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведения свободных выборов", - особо подчеркнул пятый президент Украины.
Он отметил, что сейчас пытаются говорить, что нам надо срочно, весной, провести местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях, не говоря при этом о компоненте безопасности, который бы гарантировал волеизъявление граждан, гарантировал бы возможность проведения кампании.
"Потому что в Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул: "Попытки сейчас говорить, что это будет сделано при открытом, как сейчас, или тайном присутствии российских оккупационных войск, когда незаконные вооруженные формирования, как четко записано в Минских договоренностях, не будут разоружены, а будут препятствовать свободному волеизъявлению и проведению кампании, эти выборы не могут по определению быть признаны свободными. А это значит, что никакого политического процесса, до решения компоненты безопасности, не будет".
"Итак, еще раз - вывод войск, разоружение незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия неконтролируемого (украинской стороной – ред.) участка российско-украинской границы, присутствие украинских политических сил и украинского законодательства и украинских организаторов", - отметил он.
По словам Порошенко, чрезвычайно важным является обеспечение участия в голосовании временно перемещенных лиц.
"Говорят, что 1,5млн украинских граждан, постоянно проживающих в Донецке и которые вынуждены были уехать, и сейчас Россия препятствует их участию. Поэтому я требую высокого уровня компетентности при разговорах об участии или неучастии", - сказал он.
Ранее сообщалось, Петр Порошенко напомнил, что за время его президентства удалось вернуть более трех тысяч пленных.
Петр Порошенко также объяснил, почему кум Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук "не сидел и не сидит" и с какой целью посещал дом Порошенко во времена его президентства.