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Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома

Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома
04:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Порошенко ответил на вопрос про Медведчука: почему "не сидел и не сидит".

Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему кум Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук "не сидел и не сидит" и с какой целью посещал дом Порошенко во времена его президентства.

Об этом Порошенко рассказал в интервью "5 каналу", вышедшее в эфир 21 сентября.

Прямая речь: "Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .

"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.

Также Порошенко прокомментировал сообщения СМИ относительно посещения Медведчуком его имения.

"Ничего не делал", - заявил Порошенко на вопрос, что Медведчук делал у него дома.

"Там, где были "Схемы" (расследование программы "Схемы"- ред.) - я не видел там Медведчука".

При этом Порошенко заявил, что Медведчук посещал его дом дважды.

"Не в этот день. Перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовали его позицию перед переговорами с Путиным. Только это. И только по освобождению заложников. Никакие другие вопросы не обсуждались", - сообщил пятый президент Украины.

Порошенко уточнил, что встреча состоялась у него дома, потому что раньше он его принять не мог.

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"Я уже возвращался домой и его вызвал сюда ... Это распорядок работы президента, ненормированный рабочий день, многие люди приезжали ко мне домой. И это совершенно не означает никакого частного характера", - добавил он.

"Роль Медведчука - я трижды это подчеркиваю - он не представлял Украину (на переговорах с РФ - ред.). Единственный, кого представлял Медведчук в составе гуманитарной подгруппы ТКГ - Путин. Этому есть неопровержимая и большое количество доказательств".

Он также отметил, что не комментирует ход международных переговоров, "в том числе и высказывания Бессмертный - кто был инициатором".

"Но я и не опровергаю это", - добавил Порошенко И заявил, что российская сторона делала определенные шаги, чтобы "альтернативы Медведчуку не было".

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Путин, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
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