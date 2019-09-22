Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании

Новости Украины:Порошенко сообщил, что сам заинтересован в беспристрастном расследовании дела "Роттердам+".

Пятый президент Украины Петр Порошенко заинтересован в беспристрастном расследовании дела формулы "Роттердам+".

Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Я наоборот заинтересован, чтобы было тщательное, беспристрастное расследование этого дела», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к формуле «Роттердам+».

«Никакого отношения к этой формулы я не имею, и никогда ее в глаза не видел до того, как она была внедрена и представлена на рынке. До того, как она стала публично обсуждаться», – заявил Порошенко.

Пятый президент Украины назвал «шагом вперед» введение формулы «Роттердам+» по сравнению с «ручным управлением».

Напоминаем, формула «Роттердам+» заработала в Украине с мая 2016 года. Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг как схему расчета стоимости угля для ТЭС. Определяла и конечную цену на электроэнергию.

В тариф заложили стоимость угля на международной бирже в голландском порту Роттердама, куда поставляют топливо из Африки и Южной Америки. Сюда также включили стоимость доставки в Украину, откуда и происходит название «Роттердам + доставка» – сокращенно «Роттердам+».

Формула не работает с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал рынок электроэнергии.