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Порошенко считает, что Янукович шел по тому же пути, по которому идет ГБР

Порошенко считает, что Янукович шел по тому же пути, по которому идет ГБР
23:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко: Янукович следовал тем путем, каким сейчас идет Государственное бюро расследований.

Проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим Януковича, когда прибегал к политическим преследованиям против своих оппонентов.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву".

Если следователи выполняют прихоти соратников президента-беглеца – это наносит удар по международной репутации Украины и демократических свободах граждан.

«Янукович шел тем путем, каким сейчас идет Государственное бюро расследований. С благословения, я могу так предполагать, руководителя Офиса Президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и государству Украина, это - возвращение политических преследований. Если это будет их выбор – поборемся», – подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер «Европейской солидарности» напомнил о своем многолетнем опыте пребывания в оппозиции, который дает понимание, как противостоять давлению власти и защищать интересы своих избирателей.

«Я и моя политическая сила не боимся никого, мы честно смотрим людям в глаза. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики – они не первые, кто хотел упрятать Порошенко (за решетку – ред). Вы очень хорошо помните и 2003, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007, и в 2008, и в 2012, и в 2013 годах. Ничего у них не выйдет. У нас есть достаточно механизмов защиты», – подчеркнул пятый президент Петр Порошенко.

Напоминаем, Петра Порошенко 13 сентября допросили в Государственном бюро расследований в деле национализации ПриватБанка и захвата россиянами украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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Виктор Янукович, Петр Порошенко, Допрос, ГБР.
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