План работы Правительства Украины обнародован (Фото)

Новости Украины:Кабинет Министров Украины опубликовал Программу действий Правительства.

Правительство обнародовало программу действий, которая определяет цели и приоритеты его деятельности на следующие пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Отмечается, что основными направлениями работы Правительства является развитие капитала и экономики, евроинтеграции, безопасности и уровня комфорта жизни.

Теперь государство будет заниматься инвестициями в науку, образование и культуру, а также работать над созданием качественного и доступного сервиса для людей.

Ожидается рост экономики на 40%, который позволит создать до миллиона новых рабочих мест и закрепить прожиточный минимум на уровне 4,2 тысяч гривень.

Кроме этого, Кабмин хочет, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода.

Займется Правительство и дорогами. Согласно программе будет реконструировано и построено примерно 24 тысяч километров дорог.