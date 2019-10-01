План работы Правительства Украины обнародован (Фото)

Правительство обнародовало программу действий, которая определяет цели и приоритеты его деятельности на следующие пять лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Отмечается, что основными направлениями работы Правительства является развитие капитала и экономики, евроинтеграции, безопасности и уровня комфорта жизни.
Теперь государство будет заниматься инвестициями в науку, образование и культуру, а также работать над созданием качественного и доступного сервиса для людей.
Ожидается рост экономики на 40%, который позволит создать до миллиона новых рабочих мест и закрепить прожиточный минимум на уровне 4,2 тысяч гривень.
Кроме этого, Кабмин хочет, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода.
Займется Правительство и дорогами. Согласно программе будет реконструировано и построено примерно 24 тысяч километров дорог.