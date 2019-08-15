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Четверг, 15.08.2019
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СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире

СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
15:32 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В связи с ростом напряженности на европейском рынке и "сигналами" партии Зеленского украинская экономика демонстрирует ускорение роста.

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

"Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу.

Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов", - говорится в статье.

"Первые сигналы обнадеживают", - сказал изданию Виктор Шабо, инвестиционный директор компании "Aberdeen Asset Management PLC" в Лондоне, который помогает управлять долговым обязательствам развивающихся рынков. Компания владеет крупным пакетом украинских бондов.

Но добиться устойчивого ускорения роста украинской экономики будет нелегко, считает специалист по долговым инвестиций JPMorgan Asset Management.

По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.

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Как сообщалось, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в минувшем году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

В то же время, в своем в "Инфляционном отчете" (июль-2019) НБУ прогнозировал снижение потребительской инфляции до 6,3% к концу 2019 года, в начале 2020-го - до 5% с отклонением в 1 п. п., к концу 2020-го - 5%.

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Украина, ВВП Украины, Рост экономики, Экономика Украины, Рост ВВП.
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