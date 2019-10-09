Минэкономики передало на приватизацию два крупных предприятия

Новости Бизнеса:По словам главы министерства Тимофея Милованова, эти предприятия годами стоят в очереди на приватизацию.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества два объекта большой приватизации – завод "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они год или больше были в списке на приватизацию. Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить "дерибанить" активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – отметил он.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров утвердил советников для четырех объектов большой приватизации, среди которых были и данные два предприятия, и обязал Фонд госимущества оплатить их услуги. При этом оплата состоит из фиксированной части и процента по итогам продажи активов.

По Объединенной горно-химической компании вознаграждение составляет 12,258 млн грн и 1% от суммы продажи предприятия. Советником по данному предприятию выступает "БДО Корпоративные финансы".

Советник по продаже завода "Электротяжмаш", компания "КПМГ Украина", получит 7,682 млн грн и 1,49% от суммы продажи предприятия.