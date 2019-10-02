Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

Милованов: НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

Милованов: НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик
03:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Начали происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) и правительство вскоре подпишут меморандум о координации политик, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций. Вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны", - написал Милованов в Facebook поздно вечером во вторник.

По его словам, происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и НБУ.

"Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", - отметил Милованов.

Лидер "Нацкорпуса" объявил о начале акции против "формулы Штайнмайера"

Как сообщается на сайте президента, по итогам совещания президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Перед нами стоят амбициозные задачи по структурным реформам, борьбе с теневой экономикой и коррупцией. И я верю, что совместными усилиями правительства, парламента и Национального банка мы сможем достичь ускоренного экономического роста".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Правительство, Меморандум, Тимофей Милованов, Координация политик, Меморандум о координации политик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь