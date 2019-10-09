Украина сократила импорт нефтепродуктов: в ГФС назвали цифры

Новости Бизнеса:По сообщению Государственной фискальной службы, Украина сократила импорт нефтепродуктов до 6,05 млн тонн.

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт нефтепродуктов до 6,05 млн тонн, а в денежном эквиваленте на 0,5% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года - до 3,823 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,48 млрд долл. (38,7% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,42 млн долл. (37,2%), из Литвы – 425 млн долл. (11,4%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 494,7 млн долл.

В 2018 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов выросли на 31% - до 5,5 млрд долл.

Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. С 1 июня текущего года уголь, нефть, и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений, выданных профильным ведомством РФ.