Кабмин уволил главу "Украэроруха"

Новости Украины:В Кабмине приняли решение уволить с должности исполняющего обязанности главы "Украэроруха" Александра Доценко.

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы "Украэроруха" Александра Доценко. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Сегодня прошло заседание правительства. Мы уволили исполняющего обязанности главы "Украэроруха", - сказал он.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ”Украэрорух” уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

Как сообщалось ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в помещениях государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и по месту жительства его служебных лиц.