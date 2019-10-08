Оккупанты вдвое увеличили количество обысков и рейдов против крымских татар

Новости Украины:Россия до сих пор не пустила миссию ООН в оккупированный Крым.

В оккупированном Россией Крыму количество обысков и рейдов против крымских татар увеличилось вдвое по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Об этом информирует прокуратура Автономной Республики Крым, ссылаясь на выступление во время встречи с представителями прокуратуры главы Мониторинговой миссии ООН Матильды Богнер.

"В докладе отмечают, что количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму за первое полугодие 2019 года удвоилось, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Российские власти продолжают вывозить задержанных лиц на территорию Российской Федерации, и обвиняют людей в экстремизме за посты в соцсетях, обнародованные еще до оккупации полуострова", - говорится в сообщении.

Кроме того, Богнер отметила, что миссия не может должным образом работать на оккупированных территориях, поскольку "Российская Федерация, как оккупационная власть, до сих пор не предоставила Миссии доступа к полуострову, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины".

Новый доклад относительно ситуации с правами человека охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года, уточнили в прокуратуре.