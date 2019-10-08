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Сенцов передал данные ООН о своем заключении в России

Сенцов передал данные ООН о своем заключении в России
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Бывший политический заключенный Олег Сенцов предоставил информацию о своем заключении в России Мониторинговой миссии ООН.

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержание в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН.

Отмечается, что на протяжении заключения миссия ООН поддерживала связь с адвокатом Сенцова, анализируя судебные решения по его делу.

Во время личной встречи с экс-пленником были задокументированы нарушения прав человека по его делу. "Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?", – подчеркнул Сенцов. В Мониторинговой миссии отметили, что полученная от Сенцова информация будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

Сенцов в Киеве презентует свою книгу "Маркетер"

Также представители миссии намерены провести интервью со всеми освобожденными 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией. Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что президент РФ Владимир Путин "не отдаст Донбасс на наших условиях". При этом Сенцов предостерег, что доверять Путину нельзя.

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Россия, Крым, ООН, Владимир Путин, Олег Сенцов.
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