Сенцов в Киеве презентует свою книгу "Маркетер"

Новости Украины:В Киеве Олег Сенцов проведет презентацию своей книги.

Украинский режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов встретится в Киеве со своими читателями и представляет сборник малой автобиографической прозы «Маркетер», который увидел свет в «Издательстве Старого Льва».

Об этом сообщается на сайте издательства.

"Встреча состоится 15 октября, во вторник, в 19:00 в Доме кино (ул. Саксаганского, 6). Вход свободный при условии онлайн-регистрации или приглашений, которые можно будет взять в книжном магазине-кафе Старого Льва, на ул. Прорезная, 10", - говорится в сообщении.

Презентацию будет модерировать писательница, главный редактор «Издательства Старого Льва» Марьяна Савка.

«Маркетер» - второй сборник автобиографических рассказов Олега Сенцова, который он написал, находясь в заключении. В нем автор рассказывает о своих студенческих годах: сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безденежье - привычных составляющих жизни молодежи, получающей знания. Начало девяностых, изменение ценностей, разрушение стереотипов, становление, закаливание души и характера, любовь, дружба, выживание и бизнес...

Первый сборник рассказов Олега Сенцова называется «Жизня». Обе книги - двуязычные: оригинальные тексты, написанные автором, опубликованы рядом с переводом на украинский в исполнении Сергея Осоки. Книги вышли в «Издательстве Старого Льва» совместными усилиями с Украинским ПЭН.

«Я давно запланировал книгу «Маркетер», она долго вызревала. Когда у работников колонии был период «зимних каникул», я понял, что время этой книги пришло. И так совпало: 11 рассказов появилось за 11 выходных дней. Эта книга в определенной степени является продолжением «Жизни», где речь шла о моем детстве, - здесь описаны 90-е, мои студенческие годы», - рассказывает Олег Сенцов.

Написанный от руки «Маркетер» Олег Сенцов передал через своего адвоката Анастасию Черную кастинг-директору его фильмов, которая расшифровала, набрала тексты и передала их в издательство. Работу над книгой «Маркетер» издательство начало в июне, а в свет она вышла в сентябре.

Напоминаем, Олег Сенцов представил новую книгу "Маркетер" на Форуме издателей во Львове.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, Премии Американского ПЭН имени Барбары Голдсмит «Свобода писать», Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Был незаконно заключен Российской Федерацией с мая 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. После более 5 лет заключения - 7 сентября 2019 года - он был освобожден и вернулся в Украину.