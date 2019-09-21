"Очень понравилось": Олег Сенцов о сериале "Чернобыль" от HBO

Новости культуры:По мнению украинского режиссера, киноработа является очень хорошей.

Об этом Олег Сенцов написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что не может назвать "Чернобыль" сериалом, скорее многосерийным фильмом.

Бывшего политического узника поражает степень правдивости не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и в способе мышления и действиях.

"Даже лица у актеров все какие-то из того времени. Второе, что радует – это манера съемки больше присущая авторскому кино, которое якобы мало кто смотрит. Оказывается, что смотрят и понимают многие люди во всем мире", – отметил режиссер.

Олег Сенцов добавил, что есть мелкие недочеты и неточности, но они не мешают главному – "влиянию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно".

"И даже не смотря на главное несоответствие, как для меня: сцену суда в последней серии, которая больше напоминает американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось. Возможно я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным", – подчеркнул Сенцов.