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У Путина не согласны со словами Лукашенко о присутствии РФ на Донбассе

У Путина не согласны со словами Лукашенко о присутствии РФ на Донбассе
13:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси о конфликте Украины и России на Донбассе.

В России не согласны с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявлял, что война на Донбассе является следствием конфликта России и Украины. Об этом сказал Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского президента.

По словам Пескова, Россия никогда не являлась и не является участником конфликта на Донбассе. В Кремле убеждены, что война на Донбассе является "внутриукраинским конфликтом". Комментируя заявление Александра Лукашенко о конфликте России и Украины, Песков заявил, что не согласен с такой формулировкой белорусского президента, хотя самого заявления он не видел.

Отвечая на вопрос, почему союзники России признают участие Кремля в военных действиях на Донбассе и как найти общий подход по этому вопросу, Песков заявил, что этого не нужно делать. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в этой ситуации важно помочь Украине решить "проблему юго-востока", а не разбираться "кто кем кого считает".

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Напомним, после встречи  на прошлой неделе Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским на сегодняшнем форуме "Минский диалог" лидер Беларуси заявил, что  "не нужно говорить, что война на Донбассе не является конфликтом России и Украины".

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока.

Как известно, Минск готов предоставить площадку для встречи любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Украина, Кремль, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков.
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