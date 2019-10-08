ДРСМД - последний рубеж: Лукашенко опасается ядерной войны в Европе

Новости мира:Лукашенко выразил обеспокоенность в противостоянии Запада и Востока, что ведет к "черте, за которой пропасть".

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела", - сказал Лукашенко, выступая форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По его словам, эксперты обеих сторон "уже рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

По мнению Лукашенко, после недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двух ключевых участников - США и России - процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. "Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2019 года", - добавил глава государства.

Лукашенко отметил, если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".

"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой - пропасть", - сказал он.