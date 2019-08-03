В США стартовала разработка новых ракетных систем

Новости мира: В связи с прекращением ДРСМД США начали разработку новых ракетных систем.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США уже начали работу над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования.

Об этом заявил министр обороны Марк Эспер, передает Deutsche Welle.

По его словам, новая ракетная программа пока что находится на ранней стадии. Министр подчеркнул, что США добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения. При этом Эспер обвинил Россию в продолжительных и неоднократных нарушениях ДРСМД.

Напоминаем, 2 августа, завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие. "Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. Начиная, по меньшей мере, с середины 2000-х годов, Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору (крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729). Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, в течение шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора", - подчеркнул государственный секретарь США Майк Помпео.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.