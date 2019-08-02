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Сегодня прекращает действие ракетный договор между Россией и США

Сегодня прекращает действие ракетный договор между Россией и США
09:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Договор о ликвидации ракет контролировал ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией истекает 2 августа после того, как обе стороны официально из него вышли.

Как сообщает Радио Свобода, генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш 1 августа заявил, что вместе с этой сделкой мир потеряет «бесценный предохранитель от ядерной войны».

Этот ракетный договор, а также Соглашение СНВ-3 (или «Новый START») о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны - члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп.
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