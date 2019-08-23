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Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора

Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
01:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Постпред Китая в ООН считает, что выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызван их планами продолжать работу над новыми системами вооружений при отсутствии обязательств по договору, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Выйдя из ДРСМД, Соединенные Штаты заявили о своей готовности продолжать разработку ракет средней и меньшей дальности. Недавно были проведены испытания одной из новых ракет", - сказал высокопоставленный китайский дипломат, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Китай, по его словам, призывает все страны проявить сознательность и сдержанность и восстановить режим международной безопасности.

"Выход США из Договора РСМД - это активный акт продолжения односторонних действий в нарушение международного сотрудничества. Истинное намерение в том, чтобы договор больше не связывал эту страну и чтобы обеспечить абсолютное военное преимущество для себя", - продолжил китайский постпред.

РФ и Китай собирают заседание ООН в связи с тестированием США новой ракеты

Он отметил, что политика Китая всегда носила оборонительный характер.

"Наши ракеты средней и меньшей дальности базируются на территории Китая и применяются только в целях обороны", - заявил Цзюнь.

Дипломат также указал на то, что "Китай решительно выступает против стремления США развернуть РСМД наземного базирования в регионе Азии и Тихого океана". Выразил надежду, что США "проявят сдержанность и будут действовать рационально".

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Китай, США, ООН, ДРСМД.
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