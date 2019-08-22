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РФ и Китай собирают заседание ООН в связи с тестированием США новой ракеты

РФ и Китай собирают заседание ООН в связи с тестированием США новой ракеты
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости мира:Открытое заседание ООН произойдет 22 августа на запрос России и Китая, чтоб обсудить тестирования США новой крылатой ракеты.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание 22 августа на запрос России и Китая, чтобы обсудить тестовый пуск американской крылатой ракеты наземного базирования.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на западные СМИ.

По информации СМИ, Россия аргументировала свой запрос «заявлениями чиновников США относительно планов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия».

«Срочность связана с теми, что существует много угроз... Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, мы хотим обсудить этот вопрос», - заявил исполняющий обязанности представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

19 августа США испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 километров. Ранее такое оружие было запрещено договором с Россией, из которого обе стороны вышли 2 августа.

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Двусторонний Договор 1988 ггода о ликвидации ракет средней и малой досягаемости запрещал США и тогдашнему Советскому Союзу разрабатывать, производить или разворачивать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с досягаемостью от 500 до 5500 километров. Опасность такого типа вооружений в том, что короткое время полета этих ракет лишает противоракетную оборону противоположной стороны возможности должным образом отреагировать.

Ныне США призывают Россию к переговорам о новом договоре о сокращении ядерных вооружений и надеются на участие в нем и Китая. Однако Пекин уже дал знать, что не намерен ограничивать себя таким договором.

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Китай, США, Россия, ООН.
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