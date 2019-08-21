В Совбезе ООН Помпео рассказал о опасности ситуации на Ближнем Востоке

Новости мира:Cекретарь США Майкл Помпео рассказал о необходимости сдерживания Ирана.

На сайте государственного департамента США заработал таймер обратного отсчета до завершения санкционного режима против Ирана в октябре, глядя на который, все члены международного сообщества должны задуматься, как сдерживать Иран. Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео рассказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы уже внимательно следим за истечением срока предписаний Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) - а именно эмбарго ООН на поставки оружия в Иран, - ред.) и ограничения на въезд для (иранского генерала - ред.) Касема Сулеймани. Сейчас на странице Государственного департамента США, посвященного Ирану, размещен таймер обратного отсчета", - рассказал Помпео.

Он добавил, что международное сообщество будет иметь "достаточно времени", чтобы посмотреть на часы и увидеть, сколько времени осталось до момента, когда “руки Ирана будут развязаны для создания новой нестабильности", и поразмышлять над тем, как предотвратить такое развитие событий.

"С момента, когда США провозгласили в апреле наше намерение свести все закупки нефти Ираном до нуля, Аятолла обратился к полномасштабной кампании вымогательской дипломатии", - отметил госсекретарь.

Он перечислил основные события эскалации отношений между США и Ираном за последние месяцы, включительно с захватом нефтяных танкеров. Он также сообщил, что Иран уже превысил ограничения на выработку обогащенного урана, нарушив свои обязательства.

Помпео добавил, что США прилагают значительные усилия для обеспечения стабильности в Ближневосточном регионе. Госсекретарь обратил внимание на большое количество кризисов, которые угрожают региону, включая войны в Сирии и Йемене.

"Недавно США начали усилия по защите международной торговли в Ормузском заливе. Мы поздравляем наших партнеров, Великобританию и Бахрейн, и ждем, что другие страны также присоединятся к миссии защиты свободы морского судоходства", - отметил Майкл Помпео.

Он убежден, что такие усилия демонстрируют приоритеты обществ, преданных ценностям свободы, которые Совет Безопасности ООН должен защищать. В то же время, госсекретарь убежден, что сейчас нужно делать больше.

"Бесспорно, от Алеппо до Адена, от Триполи до Ирана, на Ближнем Востоке сейчас нужно больше кооперации, чем когда-либо ранее. Нужен свежий подход к решению старых проблем", - отметил он.

Помпео еще раз отметил важность Варшавского мирного процесса и призвал все страны присоединиться к усилиям США по мирному процессу на Ближнем Востоке.