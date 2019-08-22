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Пентагон: Россия увеличивает свой ядерный потенциал

Пентагон: Россия увеличивает свой ядерный потенциал
11:14 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости мира:В Пентагоне уверены,что в России хотят увеличить свой стратегический ядерный арсенал.

Взрывы на военном полигоне в районе российского города Северодвинск могут свидетельствовать о том, что РФ пытается расширить свой ядерный арсенал.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News.

"Очевидно, что они (русские — ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США", - заявил он.

Глава Пентагона отметил необходимость включить новое вооружение, которое стремится получить Россия, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в случае его продолжения.

"По мере того, как люди говорят о новом Договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продолжение Договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия", - заявил Эспер.

По его словам, сейчас Россия располагает крылатыми ракетами средней дальности, которые вероятно оснащены ядерными боеголовками и направлены в сторону Европы.

Пентагон разрабатывает гиперзвуковое оружие

8 августа министерство обороны РФ заявило о гибели двух и ранении шести человек вследствие взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы вблизи села Ньонокса в Архангельской области. Ведомство отметило, что ЧП случилось во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

10 августа госкорпорация Росатом заявила о гибели пятерых своих сотрудников и ранении еще троих вследствие взрыва на военном полигоне в Архангельской области. При этом в компании заявили, что авария произошла "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

По информации СМИ, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации. Ведь упомянутый в пресс-релизе Росатома изотопный источник питания — это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции — топливо распадается естественным образом.

После взрыва район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта.

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США, Россия, Росатом, СНВ, Марк Эспер.
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