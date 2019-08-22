Скачать
Четверг, 22.08.2019
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

Пентагон разрабатывает гиперзвуковое оружие

Пентагон разрабатывает гиперзвуковое оружие
09:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в ближайшее время Вашингтон будет поставлять армии гиперзвуковое оружие.

Вашингтон уже в ближайшее время сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие. Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер в первом полномасштабном интервью с момента вступления в должность в июле каналу Fox News Channel, передает dw.com. "Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет, если вам так угодно", - заявил он, отвечая на вопрос репортера.

Как передавал в июне американский журнал Defense News со ссылкой на ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения данного типа оружия.

В ходе беседы с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона коснулся также ситуации со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. - ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - заявил он. "Нам нужно убедиться, что мы включим эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года, подчеркнул Эспер. "Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - отметил он.

Глава Пентагона о ДРСМД: Россия нарушала это соглашение в течение многих лет

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Пентагон, Минобороны РФ, ВВС США, Джон Болтон, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь