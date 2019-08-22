Пентагон разрабатывает гиперзвуковое оружие

Новости мира:Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в ближайшее время Вашингтон будет поставлять армии гиперзвуковое оружие.

Вашингтон уже в ближайшее время сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие. Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер в первом полномасштабном интервью с момента вступления в должность в июле каналу Fox News Channel, передает dw.com. "Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет, если вам так угодно", - заявил он, отвечая на вопрос репортера.

Как передавал в июне американский журнал Defense News со ссылкой на ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения данного типа оружия.

В ходе беседы с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона коснулся также ситуации со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. - ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - заявил он. "Нам нужно убедиться, что мы включим эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года, подчеркнул Эспер. "Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - отметил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.