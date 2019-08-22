Трамп задумался об отмене предоставления гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос об отмене практики предоставления американского гражданства по праву рождения.
"Мы очень серьезно относимся к гражданству по праву рождения, когда у вас появляется ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете и, поздравляю, ребенок теперь гражданин США… Это откровенно смешно", — сказал Трамп, передает Reuters.
Борьба с нелегальными мигрантами из бедных стран является центральным пунктом президентской кампании Трампа. Многие радикальные изменения миграционных правил, принятые администрацией Трампа, широко осуждаются в США, а их реализация блокируется судами.
В октябре 2018 года президент США выступил против "гражданства по праву рождения", поскольку это приносит миллиардные убытки бюджету страны.
Эксперты говорят, что такой шаг будет противоречить Конституции США. 14-я поправка к Конституции, принятая после гражданской войны, гарантирует, что все "лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и штата, в котором они проживают".