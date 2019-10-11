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Деньги и эмоции: Зеленский рассказал о планах по сотрудничеству с МВФ

Деньги и эмоции: Зеленский рассказал о планах по сотрудничеству с МВФ
05:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Зеленский говоря об МВФ подчеркнул, что со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нацелен находить выгодный дружеский формат отношений с Международным валютным фондом, без ущемления интересов Украины.

"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

"Но в любой момент вы знаете, что можно сделать. Только встать и стукнуть кулаком по столу - с этого диалог не начинается, так его можно закончить", - добавил он.

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Зеленский отметил, что МВФ "это больше о деньгах", а он - "больше об эмоциях", и считает, что диалог нужно начинать именно со второго.

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Украина, МВФ, Владимир Зеленский.
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