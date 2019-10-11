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Зеленский о легализации игорного бизнеса: Все, что мы хотим - чтобы были отели

Зеленский о легализации игорного бизнеса: Все, что мы хотим - чтобы были отели
02:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Легализация казино должна стимулировать строительство в Украине пятизвездочных отелей, считает Зеленский.

Легализация игорного бизнеса, в частности, казино, должна стимулировать строительство в Украине пятизвездочных отелей, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Мы хотели придумать, как сделать так, чтобы люди начали строить пятизвездочные отели. Идея возникла очень просто - давайте примем закон, чтобы казино было только в пятизвездочных отелях, где 200 номеров", - сказал он.

Зеленский добавил, что небольшие отели, возможно, также получат лицензии, но дороже, для того, чтобы им выгоднее было достроить больше номеров.

"Все, что мы хотим - чтобы были отели", - сказал он.

Также президент отметил, что лицензии на легальное казино будут продаваться на конкурсах "очень дорого", и в каждом городе будут свои квоты на лицензии. При этом Зеленский не исключает, что крупные международные гостиничные сети, которые заходят на рынок Украины, смогут получить разрешение бесплатно.

"Если к нам приходит фирменный, брендовый отель - мы можем подарить лицензию. Пожалуйста - только постройте нам отель", - добавил президент.

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По словам Зеленского, такой шаг поможет сократить количество азартных игроков среди населения Украины.

"Мы хотим убрать с улицы всю игральную историю. Может ли обычный человек, идя с работы, зайти в пятизвездочный отель поиграть в казино?", - сказал он.

Президент также заверил, что он следит за развитием ситуации с законопроектом о легализации игорного бизнеса в Украине.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.

29 сентября Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

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Отели, Игорный бизнес, Владимир Зеленский.
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