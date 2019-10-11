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Зеленский о влиянии олигархов на медиа: Уверен, что я с ними смогу договориться

Зеленский о влиянии олигархов на медиа: Уверен, что я с ними смогу договориться
00:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Зеленский уверен, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что сможет договориться с олигархами-собственниками национальных телеканалов об отказе от вмешательства в редакционную политику СМИ.

"Я уверен, что я с ними смогу договориться (о невмешательстве в редакционную политику – Ред.), если меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться", – сказал Зеленский в ходе более десятичасового пресс-марафона в Киеве в четверг.

По мнению Зеленского, деолигархизация медиа должна привести к тому, что все собственники телевидения, средств массовой информации и интернет-платформ ("если эти платформы имеют очень большое влияние") должны быть бизнесменами, а не политиками.

"То есть миноритарными собственниками должны быть. У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ. Это управляется только законом. Этот закон мы должны разработать", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что подготовкой нового законодательного акта должно заняться Министерство культуры, молодежи и спорта, а за его соблюдением в будущем будет следить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский - Ред.) с Нацсоветом (по телерадиовещанию – Ред.), можно с президентом, должны создать этот законопроект, потом показать его Верховной Раде, дальше встретиться со всеми олигархами – как бы нам ни хотелось, но они являются собственниками. Сесть и сказать: смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Он также отметил, что в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.

Как сообщалось, Зеленский считает, что новый состав Нацсовета по телерадиовещанию должен будет независимо и честно рассмотреть вопрос продления лицензии группе телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина".

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Законопроект, СМИ, Олигархи, Минкультуры, Владимир Зеленский.
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