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ЕС усиливает меры по защите производителей стали: введены пошлины против Китая

ЕС усиливает меры по защите производителей стали: введены пошлины против Китая
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:ЕС осуществляет более 50 антидемпинговых мер на рынке железа и стали.

Еврокомиссия продолжает предпринимать активные меры защиты европейских производителей стали и проводить антидемпинговые расследования против экспортеров металлургической продукции извне ЕС.

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

"Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на железнодорожные колесные пары из Китая. Эти пошлины в размере от 50,3% до 66,4% будут введены на полгода с момента объявления окончательных результатов антидемпингового расследования. Рынок ЕС в этом случае оценивался в 800 миллионов евро в 2018 году, в соответствующей сфере были трудоустроены более 3600 работников, преимущественно в Германии, Франции, Испании, Чехии, Италии, Румынии и Польши", - говорится в сообщении.

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Еврокомиссия также объявила о начале расследования в отношении импорта прокатных листов нержавеющей стали и проволоки из Китая и Индонезии. В 2018 году объем европейского рынка этой продукции оценивался в 2,4 миллиарда евро, при этом импорт - из Китая, Тайваня и Индонезии - составил 866 миллионов.

Всего, по сообщению Еврокомиссии, ЕС сейчас вводит более 50 антидемпинговых мер для защиты своего рынка железа и стали.

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ЕС, Китай, Пошлины, Сталь.
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