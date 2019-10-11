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Минэкономики предлагает отмену госмонополии на производство спирта (Видео)

Минэкономики предлагает отмену госмонополии на производство спирта (Видео)
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Уже к концу 2019 года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в рамках демонополизации спиртовой отрасли предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, а также отмену ограничений на строительство спиртовых заводов, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, контроль за производством со стороны государства и ограничение импорта спирта - до 1 января 2022 года.

Соответствующая информация содержится в презентации реформы спиртовой отрасли, презентованной в Кабинете министров в пятницу.

Как сообщалось со ссылкой на новоназначенного советника министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на общественных началах Сергея Блескуна, законопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года.

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"В пятницу (11 октября – прим. ред.) в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал он.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4, 6 млрд грн ежегодно.

"Мы спрашиваем у покупателей спирта, сколько вам понадобится времени, чтобы построить спиртзавод. Говорят: полтора-два года. Если сегодня им разрешить, то через полтора-два года у них будет свой спирт, чтобы заработали частные спиртзаводы", - сказал он.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени подчинялось Министерству аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

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Укрспирт, Спирт, Минэкономики, Министерство развития экономики.
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