Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото

Еще один украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом

Еще один украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Росморречфлот сообщил о еще одной смерти на борту танкера.

Число жертв отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море возросло до двух человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"В ночь на вторник в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Суд в Москве не отпустил из-под стражи украинских моряков

"Оба погибших - граждане Украины", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне "Магус". Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черное море, Моряки, Смерти, Росморречфлот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Украина откроет представительство в Иерусалиме
Оля Цибульская отметила деревянную свадьбу: первое фото мужа
Оля Цибульская отметила деревянную свадьбу: первое фото мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь