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Суд в Москве не отпустил из-под стражи украинских моряков

Суд в Москве не отпустил из-под стражи украинских моряков
17:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября.

Мосгорсуд в пятницу отказал в освобождении из следственного изолятора еще пяти из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизов на срок до 24 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее суд признал законным арест Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.

Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда.

В России находившимся на судах 24 украинцам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В настоящее время расследование по делу завершено. Стороны знакомятся с материалами уголовного дела. По оценке адвокатов, изучение материалов продлиться как минимум до конца сентября.

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Суд, Моряки, Моряк, Мосгорсуд, ВМС Украины.
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