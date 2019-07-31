Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Новости Украины: Захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на адвоката моряков Николая Полозова.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня, - «Известия») было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях", - сказал Полозов.

Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.

Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Полозов.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их удерживают в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине захваченные корабли.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

15 июля они были включены в список обмена пленными.

17 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена такая возможность.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 военнопленным на 3 месяца.