Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на адвоката моряков Николая Полозова.
"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня, - «Известия») было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях", - сказал Полозов.
Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.
Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.
По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.
Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.
"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Полозов.
Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.
Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их удерживают в СИЗО в Москве.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине захваченные корабли.
9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.
15 июля они были включены в список обмена пленными.
17 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена такая возможность.
В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 военнопленным на 3 месяца.