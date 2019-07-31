Скачать
Среда, 31.07.2019
НАПК распределило бюджетные средства на финансирование шести партий
НАПК распределило бюджетные средства на финансирование шести партий
Зеленский и Лукашенко договорились обменяться визитами
Зеленский и Лукашенко договорились обменяться визитами
Биатлон: Джима выступит на летнем чемпионате Украины
Биатлон: Джима выступит на летнем чемпионате Украины
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019

Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на адвоката моряков Николая Полозова.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня, - «Известия») было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях", - сказал Полозов.

Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.

Кличко в Нью-Йорке провел встречу с Джулиани

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.

Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Полозов.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их удерживают в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине захваченные корабли.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

15 июля они были включены в список обмена пленными.

17 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена такая возможность.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 военнопленным на 3 месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Николай Полозов, Людмила Денисова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
04 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
05 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Боевики пять раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь