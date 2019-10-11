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В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой

В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Замечания НАПК к принятому парламентом закону о "перезагрузке" ведомства были направлены правительству.

НАПК рекомендует Президенту ветировать принятый парламентом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Как сообщает пресс-служба НАПК, агентство на своем заседании одобрило предложения к этому закону и направило в Кабинет министров.

"Принятый 2 октября 2019 года Верховной Радой Украины Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" содержит недостатки, которые делают невозможным выполнение Национальным агентством своих полномочий в полном объеме до избрания председателя Национального агентства», - говорится в письме НАПК к правительству.

Как пояснили в ведомстве, в исчерпывающем перечне полномочий лица, которое временно будет осуществлять обязанности председателя НАПК, отсутствуют полномочия относительно определения уполномоченных лиц агентства. Согласно принятому закону, на момент назначения правительством вр.и.о. председателя НАПК полномочия членов НАПК и действующего председателя досрочно прекратятся. Таким образом, до назначения нового руководителя в Национальном агентстве будут отсутствовать уполномоченные лица.

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В НАПК также отмечают, что на уполномоченных лиц НАПК, среди прочего, возлагается проведение полных проверок деклараций и специальных проверок в отношении лиц, претендующих на занятие должностей ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском. При этом, по закону, распределение обязанностей по проведению проверок между уполномоченными лицами НАПК должно осуществляться автоматически в соответствии с порядком, определенным главой НАПК.

Поэтому в своих предложениях НАПК предлагает наделить вр.и.о. председателя агентства и другими полномочиями, которые на сегодняшний день не предусмотрены законом.

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"Одобрить предложения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно целесообразности применить Президентом Украины права вето к Закону Украины от 02 октября 2019 года №140-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", - говорится в решении НАПК.

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Закон, Владимир Зеленский, НАПК.
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