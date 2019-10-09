У Порошенко готовят иск к Дубинскому

Новости Украины:Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР.

Адвокаты лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В партии отметили, что электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАПК и налоговой.

"Общая история декларирования Петром Порошенко средствам и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году. Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.