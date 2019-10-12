Задолженность по зарплате перед шахтерами в Украине превысила 1 млрд грн

Новости Бизнеса:Профсоюз работников угольной промышленности Украины: Долг по зарплате перед шахтерами превысил 1 млрд грн.

Задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,2 млрд грн. На ряде предприятий начато проведение протестных акций.

Об этом 11 октября сообщил Профсоюз работников угольной промышленности Украины.

«По состоянию на 11 октября 2019 года задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 млрд гривень», - говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольший объем задолженности - на ГП «Селидовуголь» - 282,3 млн грн.

Тяжелое состояние дел и на других предприятиях, на которых задолженность по заработной плате в настоящее время составляет: ГП «Львовуголь» - 236,5 млн грн; ГП «Первомайскуголь» - 193,5 млн грн; ПАО «Лисичанскуголь» - 168,5 млн грн; ГП «Торецкуголь» - 85,2 млн грн; ГП «Мирноградуголь» - 81,5 млн грн; ГП «Волыньуголь» - 65,5 млн грн и ГП «Ш/У «Южнодонбасское №1» - 48,9 млн грн.

В профсоюзе подчеркнули, что на ряде предприятий начато проведение протестных акций. Трудовые шахтерские коллективы требуют от правительства, Верховной Рады, Министерства финансов и профильного Министерства энергетики и защиты окружающей среды принятия неотложных мер по решению долговой проблемы.

ЦК профсоюза обратился к руководству Кабинета министров Украины и Верховной Рады Украины с требованием срочного рассмотрения данной ситуации и принятия решений относительно выплаты имеющейся задолженности по заработной плате шахтерам и обеспечения ее постоянной выплаты до конца 2019 года, а также определения необходимых объемов бюджетного финансирования на угольную отрасль по соответствующим программам в следующем 2020 году.

По заявлению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, завтра 12 октября в Кабмине должен быть рассмотрен вопрос относительно направления необходимой суммы средств из соответствующих источников на выплату заработной платы шахтерам и погашения задолженности по ней в 2019 году.

Также на следующей неделе - 16 октября в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должен быть рассмотрен вопрос относительно ситуации, которая сложилась по выплате заработной платы и определения дальнейших действий по решению данной проблемы, констатировали в профсоюзе.