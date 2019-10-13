Кабмин выделил 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Новости Бизнеса:Кабинет министров выделил 1 млрд гривен на погашение долга по зарплатам шахтерам.

Правительство подготовило изменения в государственный бюджет на 2019 год и выделило 1 млрд гривен на погашение зарплатного долга перед шахтерами.

Об этом написал в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Сегодня Кабмин предусмотрел 1 млрд грн на выплату заработных плат и погашения задолженности. Данная сумма предусмотрена в проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в Парламенте", - написал Оржель.

Напоминаем, задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,2 млрд гривен, ряд предприятий начал проведения протестных акций.

"На следующей неделе - 16 октября - в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должен быть рассмотрен вопрос относительно ситуации, которая сложилась по выплате заработной платы и определения дальнейших действий по решению данной проблемы", - констатировали в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины.