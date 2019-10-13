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Ситуация ухудшается: почти половина украинской экономики находится в "тени"

Ситуация ухудшается: почти половина украинской экономики находится в "тени"
20:10 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Социологи опросили бизнес и оценили уровень теневой экономики.

45% зарплат украинцам в 2018 году выплатил в конвертах. К таким выводам пришли социологи Киевского международного института социологии, опросив украинских предпринимателей. Результаты исследования, проведенного в рамках международного проекта Shadow (тень), и финансируемого Европейской комиссией, они обнародовали 11 октября.

Из трех составляющих теневой экономики страны наиболее значительной является сокрытие реальных доходов бизнеса. В общей структуре эта статья составляет 56,7%.

21,9% приходится на неофициальное трудоустройство наемных работников. Оставшиеся 21,4% - на оплату труда в конвертах.

Однако если смотреть на каждый индикатор отдельно, ситуация выглядит еще более устрашающей. Так, в минувшем году 40% доходов украинского бизнеса оказывались вне поля зрения фискальных органов. А каждый третий сотрудник среднестатистической украинской компании не был трудоустроен официально.

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45% зарплат украинцев при этом выплачивались "черным налом". Совокупно же, по оценкам исследователей 47,2% украинской экономики (относительно ВВП) находились в тени.

Следует отметить, что в сравнении с 2017 годом ситуация только ухудшилась. Уровень тенизации вырос на 0,4%. А доля неофициально оформленных сотрудников выросла на 3%.

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ВВП, Теневая экономика, Зарплаты.
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