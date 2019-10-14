В Минэкономразвития ищут способы быстрого запуска рыночной экономики

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов рассказал, как быстрее запустить рыночную экономику.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что Украине, чтобы запустить рыночную экономику, необходимо вырабатывать меньше концепций, а вместо этого больше заниматься приватизацией.

Такое мнение он опубликовал на свой странице в Facebook.

"Нужно делать меньше концепций и больше приватизировать, чтобы запустить рыночную экономику", - отметил Милованов.

Он опубликовал два фото, на одном из которых - статья о малой приватизации в Чехии - 1991 год. Второе фото - из статьи о малой приватизации в Украине - 2019 год. "Мы отстаем на 28 лет. Но наши фото и статьи лучше, дизайн, инфо графики, стратегии и концепции - все то", - добавил министр.